Capo Caccia, test a tappeto: più di uno è positivo

Cor 10:10



ALGHERO - Una donna, in isolamento domiciliare già da diversi giorni, e almeno tre giovani sarebbero risultati positivi al Covid-19. Una situazione che ha fatto scattare le massime cautele all'interno del Consorzio residenziale Pischina Salida di Capo Caccia, nel territorio di Alghero. Già da alcuni giorni l'amministrazione condominiale aveva diramato una nota interna urgente, nella quale si evidenziava l'allerta per la presenza di una persona Covid+ e si intimava al massimo rigore nel rispetto dei protocolli di sicurezza e nell'utilizzo dei dispositivi di protezione personali. Nelle ultime ore sono stati eseguiti decine di test per tracciamento dei contatti, con l'unità di crisi anti-Covid di Sassari che ha fatto tappa a Capo Caccia per diverso tempo.



Foto d'archivio