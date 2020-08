Red 13:02 Nidi privati a Nuoro: richieste di convenzionamento La presentazione delle richieste di convenzionamento dei Nidi privati con il Comune di Nuoro per beneficiare del “Bonus nidi gratis” è prevista via e-mail all´Ufficio Coordinamentro asili nido







Le domande devono riportare tutti i dati relativi alla struttura Nido che s’intende convenzionare, il numero di bambini per sezione e il costo della retta a carico degli iscritti. Il Comune di Nuoro si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e sul funzionamento dei Nidi privati convenzionati. Le richieste devono essere trasmesse all’Ufficio Coordinamento asili nido, via e-mail, all’indirizzo web angela.cherchi@comune.nuoro.it. Commenti NUORO – I Nidi privati di Nuoro possono presentare le richieste di convenzionamento con il Comune per beneficiare del “Bonus nidi gratis” per l’accesso ai contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni. Fino alle 12 di martedì 8 settembre,sono aperti i termini per la presentazione delle richieste.Le domande devono riportare tutti i dati relativi alla struttura Nido che s’intende convenzionare, il numero di bambini per sezione e il costo della retta a carico degli iscritti. Il Comune di Nuoro si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e sul funzionamento dei Nidi privati convenzionati. Le richieste devono essere trasmesse all’Ufficio Coordinamento asili nido, via e-mail, all’indirizzo web angela.cherchi@comune.nuoro.it.