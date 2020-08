Cor 11:55 «Sanità, silenzi preoccupanti» Il comitato Acabàura tenta di dare una sveglia sulla drammatica situazione in cui versa la sanità nel territorio e punta Michele Pais e il sindaco di Alghero Mario Conoci: «preoccupa soprattutto il silenzio dell’Amministrazione locale che pare attendere un deus ex machina»



Acabàura non abbassa la guardia sul destino della sanità del Nord-Ovest della Sardegna, né potrebbe farlo visto l’emendamento al Disegno di Legge n 112, a firma sardo leghista, che verrà discusso in Consiglio Regionale martedì 1 settembre. Un emendamento, che aggiunge un 17/bis al 17, che richiede il passaggio dell’Ospedale Marino di Alghero dall’ATS Sardegna all’AOU di Sassari, senza indicare le motivazioni e le analisi che sottendono una tal richiesta e, soprattutto, senza descriverne, oltre ai benefici, anche gli svantaggi, visto che c’è solo un flebile, evanescente accenno al passaggio dell’Ospedale Civile a DEA di 1° Livello, senza accenno alle modalità con cui potranno essere comunque mantenuti i requisiti e gli standard previsti dalla normativa vigente e indispensabili per il passaggio».



Così dall’associazione algherese costituitasi in difesa della sanità nel territorio, composta tra gli altri da alcuni rappresentanti del mondo politico e sanitario locale, tra cui Lina Bardino e Paola Correddu. Le precisazioni arrivano a poche ore di distanza dall'intervento di



«E invece, ciò che è stato messo nero su bianco ormai da tre anni, Alghero DEA di 1° Livello, continua a rimanere sulla carta, e ci si affanna per far passare un emendamento dai dubbi benefici per la nostra sanità visto che non è affatto da escludere che il transito dell’Ospedale Marino precluda la possibilità di avere il primo livello, considerato che si tratta di un passaggio dalla rete ospedaliera territoriale a quella universitaria, mentre l’Ospedale Civile continuerebbe ad essere territoriale. Insomma, anni di battaglie rischiano di essere inficiati dalla richiesta di questo emendamento di cui i cittadini algheresi non sentivano certo la necessità. Il 1° Livello continua ad essere una chimera perché certezze sulla sua realizzazione non ve ne sono. Anzi, aumentano le incertezze. Università e Azienda Sanitaria sono due parrocchie diverse, ciascuna con il proprio bilancio, con propri percorsi organizzativi e di assunzione del personale, con la propria dirigenza e proprie disposizioni interne».



