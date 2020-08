Red 14:41 Servizi on-line: rallentamenti ad Alghero Domani e mercoledì, i servizi comunali per i cittadini subiranno un parziale blocco, a causa del passaggio al servizio in cloud dell´applicativo in uso negli uffici. Non sarà possibile svolgere i servizi del servizio anagrafe



Commenti ALGHERO - Dalle 9 di domani, martedì 1 settembre, alle 14 di mercoledì 2, i servizi ai cittadini del Comune di Alghero subiranno un parziale blocco, a causa del passaggio al servizio in cloud dell'applicativo in uso negli uffici. Non sarà possibile, quindi, svolgere i servizi del servizio anagrafe, se non quelli prettamente di sportello che non richiedono l'uso del sistema intranet del Comune.