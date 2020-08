Cor 16:25 Offese social, quarta querela E´ il pugno di ferro inaugurato dalla Giunta algherese guidata dal Sardista Mario Conoci nei confronti dei responsabili di post ritenuti «gravemente lesivi dell´onore, del decoro e della reputazione dell´Ente e dei soggetti istituzionali che operano nello stesso». Nuove polemiche all´orizzonte



Nel frattempo la scelta di impegnare l'Avvocatura comunale per proporre querele per diffamazione crea un certo imbarazzo tra i consiglieri comunali e c'è perfino chi, dall'opposizione, parla apertamente di problemi di natura contabile già sanzionati dalla Corte dei Conti della Lombardia. E' il caso di Pietro Sartore che proponeva agli amministratori algheresi di rivolgersi al proprio avvocato di fiducia, pagandoselo di tasca [ Commenti ALGHERO - Nuova riunione di Giunta ad Alghero e nuova denuncia-querela. Questa volta a dover rispondere delle affermazioni contenute sulle bachecheè tale P.M. (nell'atto sono riportate solo le iniziali). E' il pugno di ferro inaugurato dalla Giunta Conoci nei confronti dei responsabili di post ritenuti «gravemente lesivi dell'onore, del decoro e della reputazione dell'Ente e dei soggetti istituzionali che operano nello stesso».Così dopo la prima tranche di denunce delle scorse settimane, la Giunta presieduta dal vice sindaco Giovanna Caria nei giorni scorsi ha ritenuto di dare mandato all'Avvocatura comunale per procedere nei confronti di un quarto cittadino algherese. Considerata la polemica innescata all'interno del Psd'Az infine, con numerosi militanti che hanno rilanciato nelle bacheche quanto pubblicato da Antonella Cuccureddu (già querelata dalla Giunta Conoci), la nuova denuncia potrebbe non essere l'ultima.Nel frattempo la scelta di impegnare l'Avvocatura comunale per proporre querele per diffamazione crea un certo imbarazzo tra i consiglieri comunali e c'è perfino chi, dall'opposizione, parla apertamente di problemi di natura contabile già sanzionati dalla Corte dei Conti della Lombardia. E' il caso di Pietro Sartore che proponeva agli amministratori algheresi di rivolgersi al proprio avvocato di fiducia, pagandoselo di tasca [ LEGGI ].