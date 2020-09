Red 11:04 Beppe Dettori e Raoul Moretti al Nuraghe Palmavera Si concluderà lunedì 7 settembre, con “(In)canto rituale–Omaggio a Maria Carta”, la programmazione allestita dall´Associazione musicale Laborintus nell’estate algherese







Uscito quest'anno, il disco riunisce sette brani famosi della tradizione sarda, che già l’artista di Siligo aveva reinterpretato in modo innovativo. Tra gli altri, “Deus ti salvet maria”, “Corsicana”, “No potho reposare”, e un inedito in italiano, “Ombre”, storia di una bambina che scaccia con il canto la paura del crepuscolo. Si tratta della trasposizione in canzone della poesia che apre il libro “Canto rituale”, l’unico pubblicato da Carta, una raccolta in versi edita a Roma nel 1975. Con (In)canto rituale, finalista per le Targhe Tenco 2020, lo storico membro dei Tazenda e l'arpista italo-svizzero continuano la ricerca che già li aveva portati, l'anno scorso, a firmare “S’incantu e sas cordas”, album che univa canto armonico tuvano e tibetano con melodie sardo-mediterranee.



La serata di lunedì, presentata dal giornalista e musicologo Giacomo Serreli, rientra nel progetto di Laborintus “Un concetto, un’idea”, che gode del sostegno della Regione autonoma della Sardegna. Per partecipare allo spettacolo, che si svolgerà nell’area archeologica del Nuraghe Palmavera, gestita dalla Cooperativa Silt (Sarda interpreti lingue e turismo), è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 349/8024059. Il biglietto per lo spettacolo è di 15euro. Inoltre, è necessario presentarsi mezz’ora prima dell’orario di inizio, muniti di mascherina, ed effettuare l’iscrizione secondo le vigenti normative anti-Covid.



Nella foto: Beppe Dettori Commenti ALGHERO - Lunedì 7 settembre, alle 21, nel Villaggio nuragico di Palmavera, ad Alghero, è in programma una serata per presentare l’ultimo disco di Beppe Dettori e Raoul Moretti, “(In)canto rituale–Omaggio a Maria Carta”. Patrocinato dall’Assessorato comunale al Turismo e alla cultura e dalla Fondazione Alghero, il concerto è organizzato dall'Associazione musicale Laborintus e vede anche la partecipazione della Fondazione Maria Carta. Arpa, voce e chitarra per ricordare una grande interprete della musica tradizionale sarda, (In)canto rituale è il secondo disco cofirmato da Dettori (voce e chitarra acustica) e Moretti (arpa elettrica ed elettronica).Uscito quest'anno, il disco riunisce sette brani famosi della tradizione sarda, che già l’artista di Siligo aveva reinterpretato in modo innovativo. Tra gli altri, “Deus ti salvet maria”, “Corsicana”, “No potho reposare”, e un inedito in italiano, “Ombre”, storia di una bambina che scaccia con il canto la paura del crepuscolo. Si tratta della trasposizione in canzone della poesia che apre il libro “Canto rituale”, l’unico pubblicato da Carta, una raccolta in versi edita a Roma nel 1975. Con (In)canto rituale, finalista per le Targhe Tenco 2020, lo storico membro dei Tazenda e l'arpista italo-svizzero continuano la ricerca che già li aveva portati, l'anno scorso, a firmare “S’incantu e sas cordas”, album che univa canto armonico tuvano e tibetano con melodie sardo-mediterranee.La serata di lunedì, presentata dal giornalista e musicologo Giacomo Serreli, rientra nel progetto di Laborintus “Un concetto, un’idea”, che gode del sostegno della Regione autonoma della Sardegna. Per partecipare allo spettacolo, che si svolgerà nell’area archeologica del Nuraghe Palmavera, gestita dalla Cooperativa Silt (Sarda interpreti lingue e turismo), è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 349/8024059. Il biglietto per lo spettacolo è di 15euro. Inoltre, è necessario presentarsi mezz’ora prima dell’orario di inizio, muniti di mascherina, ed effettuare l’iscrizione secondo le vigenti normative anti-Covid.Nella foto: Beppe Dettori