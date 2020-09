Red 9:18 Arte e pace, Rondine ad Alghero Venerdì mattina, la Sala conferenze della Fondazione Alghero, a Lo Quarter, ospiterà la conferenza “Arte e pace”, organizzata dal team di Artica. Durante la conferenza, è in programma la firma della città di Alghero alla campagna “Leaders for peace”, promossa da “Rondine Cittadella della pace”







Rondine chiede di provvedere alla formazione di nuovi leader globali di pace, in grado di intervenire nei principali contesti di conflitti armati del mondo per promuovere lo sviluppo di relazioni sociali, economiche e politiche pacificate; estendere a tutti gli Stati l’insegnamento e l’educazione ai diritti umani nei sistemi d’istruzione nazionali, integrandoli con la sperimentazione del Metodo Rondine sulla trasformazione creative dei conflitti, come significativo sviluppo dell’Articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; donare borse di studio per la formazione di nuovi leader globali. La campagna, vede il supporto ufficiale del Governo italiano e del CostaRica, quello morale del Presidente della Repubblica e del Santo Padre. La città di Alghero, con la sua firma, esprimerà il suo pieno appoggio alla campagna tramite adesione morale. Commenti ALGHERO – Venerdì 4 settembre, dalle 10 alle 12, la Sala conferenze della Fondazione Alghero, a Lo Quarter, ad Alghero, ospiterà la conferenza “Arte e pace”, organizzata dal team di Artica. Durante la mattinata, attraverso diversi interventi, verranno affrontate le tematiche che sono alla base della “vision” dell’associazione stessa, ossia i giovani, l’innovazione sociale e la cittadinanza attiva e come essi si possano esprimere con l’utilizzo dell’arte.Durante la conferenza, è in programma la firma della città di Alghero alla campagna “Leaders for peace”, promossa da “Rondine Cittadella della pace” e di cui Artica si è fatta promotrice in virtù dell’adesione ai suoi valori. Con questa campagna, Rondine chiede l'esecuzione di una serie di punti ai 193 Stati membri delle Nazioni unite, ai popoli, alle comunità locali, ai soggetti economici, sociali, culturali e religiosi, alle famiglie e alle persone.Rondine chiede di provvedere alla formazione di nuovi leader globali di pace, in grado di intervenire nei principali contesti di conflitti armati del mondo per promuovere lo sviluppo di relazioni sociali, economiche e politiche pacificate; estendere a tutti gli Stati l’insegnamento e l’educazione ai diritti umani nei sistemi d’istruzione nazionali, integrandoli con la sperimentazione del Metodo Rondine sulla trasformazione creative dei conflitti, come significativo sviluppo dell’Articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; donare borse di studio per la formazione di nuovi leader globali. La campagna, vede il supporto ufficiale del Governo italiano e del CostaRica, quello morale del Presidente della Repubblica e del Santo Padre. La città di Alghero, con la sua firma, esprimerà il suo pieno appoggio alla campagna tramite adesione morale.