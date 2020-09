Red 19:01 Contributi nidi e scuole: domande entro il 14 Scadono lunedì 14 settembre i termini per presentare le domande degli operatori dei servizi educativi di prima infanzia e scuole dell´infanzia paritarie per accedere ai contributi previsti dal Governo e dalla Regione autonoma della Sardegna



Commenti PORTO TORRES - Dovranno essere presentate entro lunedì 14 settembre le domande degli operatori dei servizi educativi di prima infanzia e scuole dell'infanzia paritarie per accedere ai contributi previsti dal Governo e dalla Regione autonoma della Sardegna. L'avviso e la modulistica sono pubblicati sulla home page del sito internet istituzionale del Comune di Porto Torres, nella sezione “Avvisi e scadenze”.