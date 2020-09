Red 13:09 A Sassari, Festival del clown per l´emergenza In previsione della ripresa delle attività scolastiche, il Teatro S´Arza dedica a tutti i bambini la sesta edizione del Festival, che si svolgerà da venerdì a domenica nello Spazio S´Arza in Via Guido Sieni 2m







Il lockdown del 9 marzo ha costretto tutti gli italiani a star chiusi in casa, rinunciando alla socialità comunitaria. A pagare il prezzo psicologico più grande di questo isolamento sono certamente i bambini che, per più di due mesi, si sono visti privare di tutte le relazioni interpersonali fra coetanei e delle loro attività ludiche e culturali. Il programma del festival organizzato da S'Arza Teatro propone tre serate di spettacolo, animazioni e laboratori artistici per i più piccoli, con l'obiettivo di aiutarli ad affrontare la loro socialità nell'imminente ritorno a scuola.



Venerdì, dalle 17, si svolgeranno i laboratori e le animazioni; a seguire lo spettacolo "La storia di Azur e Asmar" di Theandric TeatroNonViolento. Il festival prosegue sabato, alle 18, con lo spettacolo teatrale "La principessa delle nuvole" del Teatro S'Arza. Nella giornata di chiusura, domenica, a partire dalle 17, si terranno laboratori e animazioni e, a seguire, lo spettacolo "Scappano le fiabe!!?" della Bottega dei teatranti. Lo spazio dove si svolgono gli eventi è allestito secondo le norme anti-Covid. Per ulteriori informazioni e prenotazioni si può telefonare ai numeri 079/280335 o 351/9818340, oppure inviare una e-mail all'indirizzo web teatrosarza@gmail.com. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l'Assessorato regionale alla Cultura e con la Fondazione di Sardegna.