Red 19:37 Incendio all´Arenosu, 115 in azione Pronto intervento dei Vigili del fuoco di Alghero, intorno alle 18 di oggi. Le fiamme, divampate sul ciglio della strada, sono state prontamente spente prima si propagassero in una proprietà privata



ALGHERO - Pronto intervento dei Vigili del fuoco di Alghero, intorno alle 18 di oggi (venerdì), in zona Arenosu. Le fiamme, divampate sul ciglio della strada, sono state prontamente spente prima si propagassero in una proprietà privata. Sul posto anche le squadre della Protezione civile e dell'Agenzia Forestas.