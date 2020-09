Red 12:14 UniCa: martedì test Professioni sanitarie Domani, alle 12, inizieranno i test di accesso per 1648 candidati, che dovranno accedere nelle aule a partire dalle 9.30. Quattro le sedi universitarie coinvolte nella somministrazione delle prove







Nella pagina personale sul sistema informatico di Ateneo, ciascuno studente può visualizzare da giorni l'aula in cui deve presentarsi per sostenere la prova, oltre alle altre informazioni utili: a tutti è stato chiesto di presentarsi muniti di mascherina. Anche l'ingresso degli studenti nei locali avverrà con la seguente distribuzione: i candidati con l’iniziale del cognome da A ad F devono presentarsi nell’aula assegnata alle 9.30, quelli con l’iniziale da G ad M alle 10, quelli con iniziale da N a Z alle 10.30. Commenti CAGLIARI - Sono 1648 i candidati che sosterranno domani, martedì 8 settembre, a partire dalle 12, la prova di accesso per i corsi di laurea delle Professioni sanitarie dell’Università degli studi di Cagliari, così suddivisi: Infermieristica (520 candidati per 104 posti a Cagliari e 157 candidati per quaranta posti nella sede di Nuoro), Ostetricia (saranno in 132 a concorrere per ventidue posti), Fisioterapia (in 475 per trentasette posti), Educazione professionale (trentaquattro per ventisette), Tecniche di Neurofisiopatologia (novantadue per ventisette), Assistenza sanitaria (trentanove per trentadue posti), Tecniche della Prevenzione (quarantanove per trentadue) e Tecniche di Radiologia medica (150 per ventisette). Sono corsi di laurea triennale ad altissima specializzazione, che in tantissimi casi, continuano a garantire un accesso immediato al mondo del lavoro, e anche per questo molto “gettonati”.Per tutti, la prova avrà la durata di 100' per fornire la risposta a sessanta domande e inizierà alle 12. Come già accaduto nei giorni scorsi per il test di accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia, per effetto delle norme introdotte per il contenimento della pandemia (per garantire il necessario distanziamento tra i candidati), il test si svolgerà in varie sedi dell'Ateneo: alla Cittadella universitaria di Monserrato, a Cagliari in Ingegneria (nel polo di Via Is Maglias), nel Polo economico-giuridico di Viale Sant’Ignazio e nel Polo Umanistico di Sa Duchessa (ingresso da Via Is Mirrionis).Nella pagina personale sul sistema informatico di Ateneo, ciascuno studente può visualizzare da giorni l'aula in cui deve presentarsi per sostenere la prova, oltre alle altre informazioni utili: a tutti è stato chiesto di presentarsi muniti di mascherina. Anche l'ingresso degli studenti nei locali avverrà con la seguente distribuzione: i candidati con l’iniziale del cognome da A ad F devono presentarsi nell’aula assegnata alle 9.30, quelli con l’iniziale da G ad M alle 10, quelli con iniziale da N a Z alle 10.30.