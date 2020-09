Cor 22:05 Sant Miquel: presentazione annullata Fissata già da diversi giorni per giovedì 10 settembre nel quartier generale della Fondazione Alghero, annullata la conferenza stampa per sopraggiunti «contrattempi tecnici». Grossi problemi in maggioranza, nervi sempre più tesi



Nella foto: Andrea Delogu, Mario Conoci e Marco Di Gangi Commenti ALGHERO - Ufficialmente «contrattempi tecnici», che nella realtà politica attuale però, non possono non leggersi come l'ultimo atto di una guerra sotterranea che investe pesantemente l'assessorato alla Cultura e Turismo diretto da Marco Di Gangi () e la Fondazione del presidente Andrea Delogu (), con non poche ripercussioni sulla stabilità all'interno della maggioranza.Annullata così la conferenza stampa del Sant Miquel Festival prevista e annunciata già da diversi giorni per giovedì. Il nuovo format voluto dalla Fondazione Alghero per rilanciare la festa del Patrono, unendo idealmente in un percorso musicale fatto di spettacoli ed eventi, il periodo estivo col Cap d'Any, non sa da fare (per ora). Rinviata a data da destinarsi.Qualche giorno fa, in occasione del lancio ufficiale del festival che vedrà sul palco allestito al Quarter concerti del calibro dei Dirotta su Cuba, Sergio Caputo, Ron e Tosca, i problemi si erano palesati in tutta la loro gravità con l'assessore alla Cultura che - fatto decisamente straordinario ed eclatante - aveva preferito stralciare i propri commenti dalla comunicazione ufficiale [ LEGGI ].Nella foto: Andrea Delogu, Mario Conoci e Marco Di Gangi