Olmedo punta sulla viabilità

OLMEDO – Mercoledì mattina, il sindaco di Olmedo Toni Faedda e il vicesindaco Tore Siffu, con l'amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois e con il responsabile del Settore Viabilità Milia, hanno effettuato diversi sopralluoghi sul territorio comunale. «Abbiamo evidenziato la necessità di realizzare una rotatoria nell'incrocio tra la Strada provinciale 19 e la Strada statale 291, in prossimità di Tottubella – spiega Faedda - al fine di ridurne la pericolosità».«La Provincia – prosegue il primo cittadino - si attiverà per sentire la disponibilità dell'Anas. Inoltre, a breve, sarà effettuato un intervento di manutenzione della Sp19bis, in prossimità della ex base Nato».Nella foto: un momento dei sopralluoghi