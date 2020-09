A.B. 0:37 Il Banco stacca il biglietto per la Final Four Sul campo del Geovillage di Olbia, gli uomini di coach Pozzecco cedono di misura alla VL Pesaro, 78-81, ma si qualificano per la Final Four dell´Eurosport SuperCoppa italiana, in programma da venerdì a Bologna







Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Burnell, Bendzius e Gentile, coach Repesa risponde con Massenat, Cain, Robinson, Filipovity, Delfino. L’asse Bendzius-Burnell mette a referto i primi punti, Delfino apre le danze per gli avversari. I marchigiani partono aggressivi e si portano subito avanti con Robinson e Filipovity: due triple di Bendzius scrivono il 9-9. La Vuelle piazza un break di 5punti, ma il Banco non ci sta e accorcia con il tiro da fuori di Burnell (12-15). Cain tiene avanti i suoi monetizzando i falli dei sassaresi: ottimo impatto di Tillman sulla partita. Il giocatore di Detroit spinge i suoi a un parziale di 7-2. che riporta la Dinamo in parità: 21-21. Il floater di Spissu sigla il sorpasso biancoblu, Cain risponde, ma la tripla di Tillman e il canestro di Spissu chiudono la prima frazione sul 28-23 (parziale sardo di 12-2). E' ancora il numero 23 ad aprire il secondo quarto, suo il canestro del +7 e la stoppata su Basso: Pesaro accorcia con Robinson, che bombarda dall’arco. Gli uomini di Repesa si riportano a un solo punto di distanza con il contropiede di Tambone e coach Pozzecco ci vuole parlare su. Pusica si iscrive a referto dai 6,75, Robinson gli risponde con la stessa moneta. Il Banco mette la testa avanti con la bomba di Pusica, tripla di Drell per la parità: le due squadre si fronteggiano punto a punto. Nel finale concitato, la Dinamo si porta avanti con un Tillman oltre la doppia cifra: botta e risposta dalla lunga distanza tra Kruslin e Delfino. Bendizius infila la tripla che chiude il primo tempo in vantaggio per i sassaresi (50-48).



Al rientro dall'intervallo lungo, Pesaro rientra aggressiva dagli spogliatoi: gli uomini di Repesa firmano un 2-10 trascinati da Cain a quota 15punti con 5/5 da due, che porta la Vl sul 52-56. Pozzecco chiama il minuto, ma i suoi incespicano ancora in attacco. Pusica accende la reazione del Banco con la tripla che accorcia le distanze: i biancoblu aprono un parziale di 9-2 che colma il gap. Con 3’ da giocare nella terza frazione il tabellone dice 62-62: fondamentale l’apporto di Tillman, che raggiunge quota 15punti nonostante la fatica. Dall’altra parte del campo, anche i marchigiani faticano a trovare il canestro, mentre Burnell, a cronometro fermo, riporta la Dinamo avanti. Risponde Robinson, già oltre il ventello, mentre viene sanzionata la quarta infrazione a Spissu e Tillman, riducendo le rotazioni del Poz. L’appoggio morbido fi Bilan dice 65-65 al 30’. Nell’ultimo quarto sono 6punti consecutivi di Bendzius a trascinare il Banco avanti, ma Pesaro non molla e resta lì con Robinson e la schiacciata di Filipovity (73-72). La Vuelle si prende l’inerzia della partita e piazza un break di 6punti (75-81). Timeout Dinamo: i sassaresi accorciano e si riportano a un possesso di distanza. Nell’ultimo giro di cronometro, l'antisportivo sanzionato a Burnell manda Delfino in lunetta: 0/2. La partita la vince Pesaro, ma la Dinamo stacca il biglietto per la Final Four.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-VL PESARO 78-81:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 8, Bilan 10, Treier, Pusica 10, Kruslin 5, Martis, Devecchi, Re, Burnell 13, Bendzius 1, Gentile, Tillman 15. Coach Gianmarco Pozzecco.

VL PESARO: Drell 4, Massenat 2, Filloy 3, Calbini, Cain 21, Robinson 26, Tambone 2, Basso 1, Serpilli, Filipovity 9, Zanotti 3, Delfino 10. Coach Jasmin Repesa.

PARZIALI: 28-21, 50-48, 65-65.



