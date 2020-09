Red 12:27 Maltempo: sopralluogo a Villamassargia «Gravi danni per il maltempo. La Regione è vicina all´Amministrazione comunale», ha dichiarato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, con delega alla Protezione civile, Gianni Lampis, durante l’incontro con il sindaco Debora Porrà







«Il dato pluviometrico registrato a Villamassargia è stato di 40millimetri d’acqua – ha aggiunto Lampis – Perciò, sussistono le condizioni per la richiesta dello stato di calamità naturale, che il Comune ha già deliberato. Nel frattempo, è in corso la valutazione economica dei danni subiti. A seguito dell'invio della documentazione e dell’istruttoria, da parte della Protezione civile regionale, la Regione si attiverà per valutare ed assegnare i risarcimenti».



«Ancora una volta, la presenza di un assessore regionale nei territori vuole dimostrare l’attenzione e la vicinanza fattiva della Giunta nei confronti delle comunità e degli amministratori locali che devono affrontare gravi situazioni di emergenza». Subito dopo, l’assessore Lampis ha visitato il cantiere forestale di Monte Cadelano e il compendio ex minerario di Orbai: «Ho preso anche l’impegno per realizzare una collaborazione tra Forestas e Comune con l'obiettivo della manutenzione delle strade rurali”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.



