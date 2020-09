Red 14:29 Egas: 14milioni per nuova dorsale del Sulcis I fondi serviranno per la realizzazione del secondo lotto della condotta. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato mercoledì dall´Ente di governo dell´ambito della Sardegna







Le nuove opere completano l’assetto delle dorsali principali dello schema Sulcis e comprendono un tratto di condotta di 8chilometri verso gli abitati di Narcao, Villaperuccio e Santadi e un ulteriore tratto, sempre di 8chilometri, a partire dall’imbocco della galleria verso i centri di Carbonia e San Giovanni Suergiu. Si tratta di un intervento strategico, che contribuirà a garantire un corretto approvvigionamento idropotabile per le popolazioni dei Comuni del basso Sulcis e delle isole di Sant’Antioco e San Pietro, penalizzate da crisi idriche periodiche a seguito delle rilevanti presenze turistiche estive.



Il finanziamento di 14,2milioni di euro si aggiunge ai circa 21milioni spesi per la realizzazione del primo lotto, coperti in buona parte da fondi della Regione autonoma della Sardegna e in parte con fondi da tariffa del gestore Abbanoa che si occuperà della realizzazione delle opere. Commenti CAGLIARI – 14,2milioni di euro per la realizzazione del secondo lotto della condotta dorsale del Sulcis. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato mercoledì dall’Egas, in prosecuzione dell’iter di attuazione di un’opera di ammodernamento il cui primo lotto ha riguardato la realizzazione della condotta adduttrice dall’impianto di potabilizzazione di Bau Pressiu fino all’imbocco della galleria di Perdaxius.Le nuove opere completano l’assetto delle dorsali principali dello schema Sulcis e comprendono un tratto di condotta di 8chilometri verso gli abitati di Narcao, Villaperuccio e Santadi e un ulteriore tratto, sempre di 8chilometri, a partire dall’imbocco della galleria verso i centri di Carbonia e San Giovanni Suergiu. Si tratta di un intervento strategico, che contribuirà a garantire un corretto approvvigionamento idropotabile per le popolazioni dei Comuni del basso Sulcis e delle isole di Sant’Antioco e San Pietro, penalizzate da crisi idriche periodiche a seguito delle rilevanti presenze turistiche estive.Il finanziamento di 14,2milioni di euro si aggiunge ai circa 21milioni spesi per la realizzazione del primo lotto, coperti in buona parte da fondi della Regione autonoma della Sardegna e in parte con fondi da tariffa del gestore Abbanoa che si occuperà della realizzazione delle opere.