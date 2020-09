Red 20:02 Discarica abusiva scoperta a Villamassargia Il personale dell´Ispettorato del Corpo forestale di Iglesias, nell’ambito dei servizi sul territorio mirati al contrasto delle attività illecite in materia ambientale, ha individuato nell´agro, in località Santa Barbara, un’area adibita a discarica



VILLAMASSARGIA - Il personale dell'Ispettorato del Corpo forestale di Iglesias, nell’ambito dei servizi sul territorio mirati al contrasto delle attività illecite in materia ambientale, ha individuato nell'agro di Villamassargia, in località Santa Barbara, un’area adibita a discarica. La scoperta è avvenuta grazie al monitoraggio svolto con l’ausilio di mezzi aerei ordinariamente utilizzati per la lotta agli incendi boschivi.



Svolte le dovute verifiche, martedì, il Nucleo investigativo di Polizia ambientale forestale dell'Ispettorato forestale di Iglesias è intervenuto nel luogo individuato accertando la presenza di una vera e propria attività di discarica non autorizzata, nella quale erano presenti i rifiuti più disparati, anche di tipo pericoloso. Nella discarica, sono presenti autoveicoli fuori uso e loro componenti, rifiuti ferrosi, materiali plastici, mobili fuori uso, lastre e manufatti in cemento amianto, piccoli e grandi elettrodomestici, utensili elettrici, detriti da demolizione e tanto altro. Il fatto più grave è costituito dall'accertamento che parte dei rifiuti è stata sistematicamente distrutta con l’uso del fuoco.



Circa 4mila metri quadri di terreno sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo. Il detentore dell’area, un 64enne, è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per i reati di combustione rifiuti e realizzazione di discarica non autorizzata. L'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Gianni Lampis e il comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale Antonio Casula hanno espresso «il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal personale dell'Ispettorato forestale di Iglesias e per il risultato raggiunto».