Red 14:11 Sassari: mercoledì e giovedì modifiche alla viabilità In occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per presenziare alla cerimonia di commemorazione nel decimo anniversario della morte del Presidente emerito Francesco Cossiga, sono previste modifiche alla viabilità







Giovedì, dalle 7 alle 15, è vietato l'accesso a Largo Porta Nuova da Corso Margherita di Savoia, a Via Università dall’incrocio con Via Turritana; a Via Università da Via Masia e a via Masia da Via Arcivescovado; a Piazza Università da Via Università e da Vicolo Sassu, e a Vicolo Sassu da Via Capo d’Oro. Quando necessario, e per il tempo utile, è inoltre in programma la chiusura totale al traffico, in entrambi i sensi di marcia, del tratto di Via San Paolo compreso tra Via Predda Niedda e Via Madonna della Mercede.



Nella foto: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Commenti SASSARI - In occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giovedì 24 settembre, per presenziare alla cerimonia di commemorazione nel decimo anniversario della morte del Presidente emerito Francesco Cossiga, sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 19 di domani, mercoledì 23 settembre, alle 15 di giovedì 24, è istituito il divieto di fermata in Piazza Università, Largo Porta Nuova, Corso Margherita di Savoia (tra Via Torre Tonda e Largo Porta Nuova), Via Torre Tonda e Via Arborea (tra Piazza Università e Via Torre Tonda).Giovedì, dalle 7 alle 15, è vietato l'accesso a Largo Porta Nuova da Corso Margherita di Savoia, a Via Università dall’incrocio con Via Turritana; a Via Università da Via Masia e a via Masia da Via Arcivescovado; a Piazza Università da Via Università e da Vicolo Sassu, e a Vicolo Sassu da Via Capo d’Oro. Quando necessario, e per il tempo utile, è inoltre in programma la chiusura totale al traffico, in entrambi i sensi di marcia, del tratto di Via San Paolo compreso tra Via Predda Niedda e Via Madonna della Mercede.Nella foto: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella