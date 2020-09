Bufera di vento sull´isola, mareggiata ad Alghero

18:13 Allerta meteo: Codice giallo nell´Isola Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso per oggi, fino alle 23.59, un avviso di allerta per criticità ordinaria per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro