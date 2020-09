Cor 9:58 Burrasca chiusi parchi e cimitero fino a domenica Allerta meteo su tutto il territorio del nord ovest della Sardegna. L´Amministrazione di Alghero corre ai ripari e chiude tutte le aree pubbliche all´aria aperta. Previsti temporali, piogge e forti venti di maestrale







Previsioni impietose infatti per le prossime ore. Alle porte un lungo week-end da paura - meteorologicamente parlando - su tutto il territorio di Alghero e del nord ovest dell'isola. Previsti forti venti e temporali tra le giornate di giovedì, venerdì e sabato. Meteo incentro anche domenica 27 settembre [ Commenti ALGHERO - Emessa giovedì sera l'ordinanza di chiusura al pubblico del Cimitero comunale, dei parchi e di tutte le aree verdi dove sono presenti piante ed alberi ad alto fusto per le quali si sta procedendo alla verifica e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Luoghi che dovranno rimanere chiusi al pubblico nelle giornate di venerdì fino alle ore 8 di domenica 27 settembre.Interdetti il Parco Tarragona, Rafael Caria, i Giardini Giuseppe Manno e i Giardini la Lepanto Cecchini ed il Parco Mons. Hemmerle; A Fertilia chiusura per il Parco Giochi di Via Spalato e tutte le aree pinetate di Fertilia e di Alghero.Previsioni impietose infatti per le prossime ore. Alle porte un lungo week-end da paura - meteorologicamente parlando - su tutto il territorio di Alghero e del nord ovest dell'isola. Previsti forti venti e temporali tra le giornate di giovedì, venerdì e sabato. Meteo incentro anche domenica 27 settembre [ LEGGI ].