Fuori strada sulla 292: muore 70enne

MAGOMADAS – Incidente mortale,oggi (martedì), attorno alle 12, lungo la Strada statale 292, all'altezza di Magomadas. Per cause non ancora accertate, un'autovettura, guidata da un 70enne originario del paese, è andata fuori strada. Il personale medico del 118, giusto sul posto, ha tentato per diverso tempo di rianimare l'anziano, ma senza successo. Sul posto anche la Polizia Stradale di Nuoro, che ha effettuato i rilievi del caso.