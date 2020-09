A.B. 18:51 Tennis: l´algherese Ogno si ferma in finale Nel torneo di Terza e quarta categoria intitolato a Salvatore Achenza e giocato sui campi del Tennis club Tempio. La portacolori del Tc Alghero ha perso la finale contro Federica De Vincenzo







Nella foto: Anastasia Ogno e Federica De Vincenzo Commenti ALGHERO - Si è concluso sabato il torneo di Terza e quarta categoria intitolato a Salvatore Achenza e giocato sui campi del Tennis club Tempio. La portacolori del Tc Alghero Anastasia Ogno, dopo aver superato nei quarti di finale Fatima Pitzalis (4.1, Tc Tempio) e in semifinale Elisa Roccaforte (3.3, Tc Terranova Olbia), ha perso la finale contro Federica De Vincenzo (3.2, Tc Free time company Roma) 6-4 2-6 10-8.Come testimonia il risultato, è stato un match molto equilibrato, l'algherese che ha sfiorato la vittoria, visto che conduceva 5-1 nel super-tiebreak. Dopo questo ottimo risultato, Ogno punta al salto di classifica nella prossima stagione.Nella foto: Anastasia Ogno e Federica De Vincenzo