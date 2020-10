Red 13:11 Parcheggi a Oristano: via alla gara d´appalto Il Comune di Oristano ha bandito la gara d’appalto per la gestione del servizio di parcheggi a pagamento. La gara si svolgerà su una base di 4.545.795euro per un periodo di cinque anni, con la possibilità di rinnovo per altri due e un controvalore di 6.364.113euro, con un aggio minimo a favore del Comune del 9,76percento sugli incassi







Nella foto: i parcheggi di Via Bellini Commenti ORISTANO - Il Comune di Oristano ha bandito la gara d’appalto per la gestione del servizio di parcheggi a pagamento. La gara si svolgerà su una base di 4.545.795euro per un periodo di cinque anni, con la possibilità di rinnovo per altri due e un controvalore di 6.364.113euro, con un aggio minimo a favore del Comune del 9,76percento sugli incassi. Le imprese interessate hanno tempo fino a lunedì 26 ottobre per la presentazione delle offerte. L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata dal rapporto qualità/prezzo con 70punti su 100 che saranno assegnati all’offerta tecnica e 30 su 100 a quella economica.Tra i criteri di valutazione, i costi di pagamento tramite app, l’impiego di carta ecologica per la stampa degli scontrini, il rifacimento della segnaletica, la struttura organizzativa dell’impresa con particolare riferimento al personale in servizio e la comunicazione agli utenti. «In città, gli stalli a pagamento sono 1312: Via Tirso 93, Via Verdi, Vico Verdi, Via Canepa, Piazzale scuole Via Bellini 184, Via Cavour, Via Diaz, Via Tharros, Via Riccio, Piazza Cova 172, Via Mariano IV, Via Figoli, Piazza Roma, Via Mazzini, Vico Mazzini-stalli 409, Piazza Mariano, Piazza Brigata Sassari-stalli 41, Via Ciutadela de Menorca, Piazza Duomo, Via Cagliari, Piazza Pili, Via San Francesco, Piazza A.Moro 132, Via Foscolo, Via Carducci, Via Cagliari 255, Piazzale San Martino 26 – precisa l’assessore comunale ai trasporti Francesco Pinna - Tra questi, quelli localizzazioni in strutture attrezzate e coperte/scoperte sono quelli di Vico Verdi (trentaquattro allo scoperto e trentadue al coperto), Via Mariano IV (136 allo scoperto e 134 al coperto), Via Foscolo/Carducci (novantaquattro allo scoperto e 103 al coperto)».«I 270 stalli del nuovo parcheggio in fase di ultimazione in Via Mariano IV (sul lato opposto agli uffici Poste Italiane) saranno da gestirsi con le stesse modalità attuate per la gestione delle strutture di Via Carducci e Vico Verdi. Il nuovo gestore avrà cura di adottare strumenti di pagamento alternativi quali app, tessere/abbonamenti, dischi orari digitali sia per le aree situate su strada pubblica, che per quelle in struttura (coperte e non) – precisa Pinna - Gli ausiliari della sosta dovranno occuparsi del controllo e verbalizzazione del mancato pagamento della sosta».Nella foto: i parcheggi di Via Bellini