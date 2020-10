Cor 10:20 Menjalguer, presentazione a Villa Mosca Sabato sera nella prestigiosa Villa Mosca l´atteso evento-presentazione del progetto culturale ed enogastronomico che ad Alghero unisce il buon cibo e le migliori aziende che lo producono



Commenti ALGHERO - E' tutto pronto. Saltato l'appuntamento al mercato ortofrutticolo per problemi con la struttura legati al maltempo, sabato prossimo, 3 ottobre, si terrà nella prestigiosa Villa Mosca l'atteso evento-presentazione di Menjalguer, il progetto culturale ed enogastronomico che ad Alghero unisce il buon cibo e le migliori aziende che lo producono.

L'appuntamento è fissato dalle ore 18 fino alle 21. Prevista la presentazione delle aziende e la presenza di esperti del settore enogastronomico e delle autorità, musica e degustazione con gli straordinari prodotti locali delle attività coinvolte e protagoniste di Menjalguer. Sono previsti gli interventi degli organizzatori (il giornalista e operatore culturale Stefano Idili, Fabrizio Cabroni "Al Forno", Antonio Masia "Panificio Cherchi", Maria Grazia Murrocu "Sa Mandra", Danilo Delrio "Ristorante Musciora", Gabriele Palmas "Cantine Gabriele Palmas", Alessio Mura "Cafè Royal", Freddy Pagano "Orto sotto casa", Antonello Fois "Accademia Olearia"), dell'Amministrazione Comunale, della Regione, della Provincia, della Presidenza del Parco, del Prof. Antonio Farris e dell'avvocato Francesco Marinaro.

La serata vedrà anche l'esordio, con una degustazione guidata dal sommelier dell'associazione Ais Circosta, del Consorzio dei Vini di Alghero Doc. Presente anche il grande esperto di enogastronomia, dal Piemonte, Giorgio Pagella e anche l'azienda Zaffera di Alghero. All'evento coordinato dall'associazione culturale Orion di Elena Bilardi e Ivan Perella, si accederà unicamente tramite invito e sarà presentato da Nicola Nieddu e vedrà degli intermezzi musicali di Angelo Maresca, in arte Lo Barber. Come detto, a conclusione ci sarà una particolare degustazione con abbellimenti curati dall'azienda florovivaistica Floreluna.