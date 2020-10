Red 15:00 Lungomare Barcellona: lavori sulle caditoie L´Assessorato comunale all´Ambiente interviene su un annoso problema: mezzi in azione. Intanto, inizia il nuovo programma di spazzamento, con la preventiva apposizione dei divieti di sosta nelle strade interessate







Le attrezzature specifiche impiegate riescono a tagliare e rimuovere le ostruzioni e ripristinare la scorrevolezza delle condotte. Intanto, al via ad Alghero il calendario di spazzamento invernale manuale e meccanizzato delle strade, rimodulato secondo la programmazione che entro fine ottobre prevede la predisposizione di divieti di sosta fissi su giornate programmate a partire da tutte quelle vie dove sono presenti alberate che durante il periodo invernale rilasciano parecchio fogliame nella sede stradale.



Per questo, il Settore comunale Ambiente ha già proceduto a ordinare la necessaria cartellonistica di divieto di sosta (circa 200 cartelli e 100 pali di sostegno da installare). Con largo anticipo sul temine della stagione balneare (venerdì 30 ottobre), l'Assessorato comunale all'Ambiente sta concludendo in questi giorni l'affidamento del servizio di riposizionamento degli incannicciati a protezione del litorale algherese.