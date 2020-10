30/9/2020 Regione Sardegna nell´Itcold La Regione ha aderito al Comitato nazionale per le grandi dighe. «Abbiamo ritenuto strategica l’adesione al Comitato nazionale, anche e soprattutto in previsione dei piani di indirizzo e delle relative risorse che verranno messi in campo per rendere efficienti le dighe sarde», dichiara l´assessore regionale dei Lavori pubblici Roberto Frongia