A.B. 19:04 Futsal Alghero beffata a Elmas La compagine giallorossa esordisce nel campionato regionale di serie C1 di calcio a 5 pareggiando 5-5 in trasferta, agganciata dai cagliaritani negli ultimi secondi del match. In rete per gli ospiti, Trevisan (tripletta), Idili e Luan Maza







Pronti via e Trevisan porta in vantaggio i giallorossi, ma i padroni di casa pareggiano i conti subito dopo. A metà tempo, l’Elmas si porta in vantaggio, ma poco dopo risponde Idili per il 2-2. A 4’ dall’intervallo, Mietto riporta avanti i suoi.e si va al riposo sul 3-2 per i padroni di casa.



Nella ripresa, riparte forte la squadra di mister Canu, che trova il 3-3 con Trevisan. Poi, Luan Maza, su assist di Sechi, firma il vantaggio algherese. Un rimpallo vicino all’area regala a Mietto la palla del 4-4, ma Trevisan regala il 4-5 alla Futsal. Sembra finita, ma a 5” dalla fine, i padroni di casa trovano la rete del definitivo pareggio.



