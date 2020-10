A.B. 22:13 Il GiroSardegna pedala ad Alghero La 24esima edizione della manifestazione ciclistica, inizialmente programmata dal 25 aprile al primo maggio, è stata spostata per l´emergenza sanitaria e si disputerà da domenica 11 a venerdì 16 ottobre. Porterà lungo le strada della Riviera del corallo circa 200 atleti. Tra questi, l´ex campione d´Italia Daniele Nardello







Al via ci saranno oltre 200 corridori: tra questi, Daniele Nardello, ciclista professionista dal 1994 al 2009, vincitore di tappe al Tour de France e alla Vuelta, nonché campione italiano nel 2001. Circa sessanta i ciclisti sardi, che si misureranno con oltre 130 corridori della Penisola e una trentina di stranieri.



Domenica 11 si inizia con la "Mediondo Sardegna–Alghero", andata e ritorno lungo la Alghero/Bosa; lunedì 12, spazio alla cronometro individuale in una strada interamente chiusa al traffico, appena fuori dalla città; martedì 13, si gareggia nelle strade della Nurra, con l'arrivo a Capo Caccia. Ed ancora, mercoledì 14, si svolgerà la crono-squadre lungo le strade della Baia di Conte; giovedì 15 si costeggerà il Cuga e il Temo, per poi affrontare Scala Piccada; venerdì 16, il "finale in salita" con l'arrivo a Villanova Monteleone.