Atp Pula: la soddisfazione di Chessa «Grandi eventi sportivi per promuovere l´immagine della Sardegna», ha dichiarato l´assesore regionale del Turismo, durante la presentazione del torneo internazionale di tennis maschile, che si disputerà sui campi del Forte Village Resort a Santa Margherita di Pula da lunedì 12 a domenica 18 ottobre







«Abbiamo deciso di sostenere con convinzione le manifestazioni di indiscusso e riconosciuto prestigio nazionale ed internazionale, investendo in questi eventi che rappresentano un ottimo biglietto da visita per l’Isola. Seppure le regole imposte dall'emergenza sanitaria limitino la presenza del pubblico – ha aggiunto Chessa - la copertura televisiva, e più in generale degli organi di informazione, confermano come lo sport sia un ottimo strumento di promozione e soprattutto un volano per il turismo, rendendo la Sardegna sempre più competitiva nello scenario mondiale, con un occhio di riguardo soprattutto all'obiettivo della destagionalizzazione dei flussi».



«Anche grazie allo sport, la Sardegna vuole dare una concreta testimonianza della sua voglia di ripartire, lasciandosi alle spalle un periodo di crisi e di sofferenza, ovviamente all'insegna della sicurezza», ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.



