Cadeddu ringrazia «ma non basta» Confcommercio ringrazia l´Amministrazione di Alghero per lo slittamento della rata sui tributi locali «ma non basta». Massimo Cadeddu non nasconde le gravi difficoltà che incontrano le aziende e chiede azioni immediate e concrete a sostegno del settore



«Confcommercio esprime soddisfazione per il procedimento emesso sullo spostamento della rata Tari di recente approvazione ad Alghero, ma a tal proposito recepiamo quotidiani malumori e forti preoccupazioni da parte delle imprese del territorio che evidentemente ritengono di dover approfondire l'argomento, cercando di capire se ci sono le condizioni per congelare i pagamenti dei tributi locali, almeno per tutto il 2020».

Massimo Cadeddu, presidente territoriale di Confcommercio ad Alghero e rappresentante del settore commercio presso la Cciaa Sassari non nasconde le gravi preoccupazioni del tessuto imprenditoriale e richiede un incontro urgente al sindaco e all'assessore al Commercio competente, «per cercare di capire su quali azioni l'amministrazione e l'assessorato stiano lavorando, così da sostenere le imprese nell'immediato post lockdown».

«L'assessorato allo Sviluppo economico ha oggi più che mai un compito importate e deve assumersi l'onere di guidare l'intero comparto economico in un momento tanto difficile e complicato. Confcommercio, come sempre, è pronta a dare il proprio contributo ad iniziare dall'interlocuzione immediata e dal confronto franco e serrato con l'obbiettivo di superare un momento storico come questo» conclude Massimo Cadeddu.