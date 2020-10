A.B. 20:03 Tennis: Forte Village pronto per Sardegna open Si è svolto questa mattina il sorteggio del tabellone del Forte Village Sardegna open, le cui qualificazioni hanno preso il via oggi, nell´attesa che venga completato il main draw







«E' una bella sfida per i nostri giovani italiani, sarà un torneo sicuramente spettacolare», commenta il direttore generale e amministratore delegato di Forte Village di Lorenzo Giannuzzi, che ha partecipato al sorteggio insieme al direttore del torneo Giorgio Di Palermo, sotto gli occhi del chief tour officer Atp Ross Hutchins. «Ci saranno molti match interessanti fin dal primo turno – ha aggiunto Giannuzzi – Sarà un torneo Atp incredibile e indimenticabile».



Fognini esordirà nel secondo turno contro il vincente del match tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena o un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Attesa al primo turno per i derby italiani tra Lorenzo Sonego-Giulio Zeppieri e Gianluca Mager-Marco Cecchinato. La testa di serie numero 2 del torneo è il serbo Dusan Lajovic, attualmente numero 24 al mondo. In tabellone c'è anche il norvegese Casper Ruud, reduce dalla semifinale nel Masters 1000 di Roma, e la “stellina” statunitense Frances Tiafoe.



Il resort di Santa Margherita di Pula metterà a disposizione tre campi: non è prevista la presenza di pubblico, eccezion fatta per gli ospiti del Forte. La sessione mattutina inizierà alle 10, mentre non sono in programma match notturni. Grande attenzione da parte della struttura per le norme anti-Covid. Tutti i partecipanti, dai giocatori allo staff, così come gli ospiti del Forte Village, verranno sottoposti a tampone al loro arrivo nel resort e potranno lasciare la loro stanza solo dopo aver ricevuto esito negativo. La finalissima verrà disputata domenica 18 ottobre, mentre sabato è prevista quella del doppio, che ai nastri di partenza presenta la coppia numero 1 al mondo, formata dai colombiani Robert Farah Maksoud e Juan Sebastian Cabal. Il torneo verrà trasmesso da Supertennis.



