Cor 18:00 Contrasti, riapre il Distretto di Alghero Gli spazi di Respublica sono stati sanificati e predisposti secondo le norme vigenti anti-covid-19, in modo da poter accogliere tutte le persone nella massima sicurezza. La mostra sarà visitabile il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle ore diciotto alle ore ventuno, presso la sala mostre di Respublica







«La luce e l'ombra, i colori primari e complementari, la pittura analogica e digitale, la creatività e la tecnica, la sintesi e la complessità, sono alcuni dei contrasti che accompagnano la nostra produzione. Un continuo confronto fra mondi diversi, costruendo scenari prima impensabili, influenzandosi a vicenda. La prima mostra del Pittaya lab è il frutto di quasi un anno di produzione fitta e ininterrotta, sempre alla ricerca della tecnica migliore, della sintesi perfetta ,ma soprattutto di noi stessi. La "pitaya" è un frutto tropicale noto anche come"Dragon Fruit».



DonPedro (Pietro Mureddu). Si diploma nel 2010 in fumetto e illustrazione editoriale nella scuola madrilena“Esdip”. Illustratore freelancer e disegnatore di fumetti, pubblica le sue tavole su diverse riviste come “Underground x”e “Is Magazine”, pubblica fumetti per la “Cagliostro E-Press” e “Tora Edizioni”, crea character design per videogiochi, fanzine, linee di magliette, copertine di dischi, e tutto quello che riguarda lo sviluppo di immagini. Per le sue opere alterna tecniche pittoriche tradizionali come inchiostro, acquarello e pittura acrilica, e arte digitale.



EMAF (Emanuele Fenu). Pittore e muralista nasce a Nuoro nel 1979. Appassionato di cultura hip hop degli anni novanta, inizia a disegnare sui muri con la tecnica del writing e della spray art. Si accorge che la pittura è fondamentale nella sua vita e inizia a dipingere costantemente sia in studio che in strada. Nel 1998 consegue il diploma al Liceo Artistico Statale di Cagliari. Nel 2001 esegue i suoi primi murales nel paese di origine Siniscola (NU). Dal 2002 inizia ad esporre i suoi quadri Nel 2015 entra a far parte del collettivo artitico RPArti occupandosi di esposizioni e laboratori nello spazio espositivo di ResPublica, ad Alghero (SS). Nel 2020 assieme al fumettista Pietro Mureddu DON PEDRO fonda il Pittaya lab. Studio e laboratorio di pittura e fumetto. Le sue opere fanno parte di varie collezioni, sia pubbliche che private. Oggi vive e lavora ad Alghero dove collabora con vari progetti sociali quali ResPublica e OrcuMarì. Commenti ALGHERO - Da venerdì 16 ottobre al 16 di novembre, presso i locali del Distretto della Creatività, in via Simon 5, Respublica e PittayaLab presentano la mostra pittorica “Contrasti”. Esporranno gli artisti EMAF. e DonPedro, aprendo un dialogo visivo sul tema dei contrasti, concetto onnipresente nella produzione dei due componenti del Pittaya Lab, una piccola “bottega artistica” nata recentemente ad Alghero.«La luce e l'ombra, i colori primari e complementari, la pittura analogica e digitale, la creatività e la tecnica, la sintesi e la complessità, sono alcuni dei contrasti che accompagnano la nostra produzione. Un continuo confronto fra mondi diversi, costruendo scenari prima impensabili, influenzandosi a vicenda. La prima mostra del Pittaya lab è il frutto di quasi un anno di produzione fitta e ininterrotta, sempre alla ricerca della tecnica migliore, della sintesi perfetta ,ma soprattutto di noi stessi. La "pitaya" è un frutto tropicale noto anche come"Dragon Fruit».. Si diploma nel 2010 in fumetto e illustrazione editoriale nella scuola madrilena“Esdip”. Illustratore freelancer e disegnatore di fumetti, pubblica le sue tavole su diverse riviste come “Underground x”e “Is Magazine”, pubblica fumetti per la “Cagliostro E-Press” e “Tora Edizioni”, crea character design per videogiochi, fanzine, linee di magliette, copertine di dischi, e tutto quello che riguarda lo sviluppo di immagini. Per le sue opere alterna tecniche pittoriche tradizionali come inchiostro, acquarello e pittura acrilica, e arte digitale.. Pittore e muralista nasce a Nuoro nel 1979. Appassionato di cultura hip hop degli anni novanta, inizia a disegnare sui muri con la tecnica del writing e della spray art. Si accorge che la pittura è fondamentale nella sua vita e inizia a dipingere costantemente sia in studio che in strada. Nel 1998 consegue il diploma al Liceo Artistico Statale di Cagliari. Nel 2001 esegue i suoi primi murales nel paese di origine Siniscola (NU). Dal 2002 inizia ad esporre i suoi quadri Nel 2015 entra a far parte del collettivo artitico RPArti occupandosi di esposizioni e laboratori nello spazio espositivo di ResPublica, ad Alghero (SS). Nel 2020 assieme al fumettista Pietro Mureddu DON PEDRO fonda il Pittaya lab. Studio e laboratorio di pittura e fumetto. Le sue opere fanno parte di varie collezioni, sia pubbliche che private. Oggi vive e lavora ad Alghero dove collabora con vari progetti sociali quali ResPublica e OrcuMarì.