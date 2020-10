Cor 9:36 Femminicidio, sentenza d´appello: sit-in per Michela Fiori «La Rete delle Donne invita donne e uomini ad unirsi numerosi al sit-in affinché sia fatta giustizia per la povera vittima e sia commisurata la giusta pena al mostro femminicida»







«Si auspica possa trattarsi dell'udienza definitiva - sottolineano dall'associazione algherese - che deciderà la giusta pena, già richiesta dal Procuratore Generale Stefano Fiori e dall'avvocata Gavinuccia Arca della RdD - parte civile nel processo - in 30 anni di reclusione a carico del marito della vittima che uccise barbaramente Michela due anni fa nella loro casa di Alghero».



La Rete delle Donne invita donne e uomini ad unirsi numerosi al sit-in affinché sia fatta giustizia per la povera vittima e sia commisurata la giusta pena al mostro femminicida. Il sit-in si svolgerà all'aperto, sarà obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento fisico.



Nella foto: uno dei numerosi sit-in davanti al Tribunale di Sassari Commenti ALGHERO - La Rete delle Donne di Alghero sarà nuovamente a fianco dei familiari di Michela Fiori, con un sit-in silenzioso, lunedì 19 ottobre (dalle ore 9) davanti al Palazzo della Corte d'Appello di Sassari in via Budapest, 34, in occasione dell'udienza in programma lunedì [ LEGGI ].«Si auspica possa trattarsi dell'udienza definitiva - sottolineano dall'associazione algherese - che deciderà la giusta pena, già richiesta dal Procuratore Generale Stefano Fiori e dall'avvocata Gavinuccia Arca della RdD - parte civile nel processo - in 30 anni di reclusione a carico del marito della vittima che uccise barbaramente Michela due anni fa nella loro casa di Alghero».La Rete delle Donne invita donne e uomini ad unirsi numerosi al sit-in affinché sia fatta giustizia per la povera vittima e sia commisurata la giusta pena al mostro femminicida. Il sit-in si svolgerà all'aperto, sarà obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento fisico.Nella foto: uno dei numerosi sit-in davanti al Tribunale di Sassari