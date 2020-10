G.M.Z. 11:15 Tui lascia Alghero, Baia di Conte alla Futura Il colosso tedesco delle vacanze non rinnova il contratto con la struttura di Porto Conte. Pesanti le ripercussioni sull´indotto, a rischio anche i contratti minori. Sarà la "Futura Vacanze" a gestire dalla prossima estate l´hotel più grande della Riviera del Corallo: investimento che dovrebbe includere anche il piano trasporti



Tui lascia Alghero e non rinnova il contratto con il Baia di Conte. Nell'addio, certamente non indolore per l'indotto del territorio, ha pesato l'ultimo anno e la scelta di non aprire per l'estate 2020 a causa dell'incertezza legata all'evolversi della pandemia in Europa.



Il colosso tedesco che da solo garantiva più della metà degli introiti comunali sulla tassa di soggiorno e muoveva decine di charter sullo scalo del Riviera del Corallo, dalla prossima stagione non sarà più presente ad Alghero, dove negli ultimi anni proponeva la formula all inclusive particolarmente attrattiva per turisti di alta fascia dall'Inghilterra e dai Paesi scandinavi come Svezia, Danimarca e Finlandia.



ALGHERO - Nuova tegola sull'industria delle vacanze nella Riviera del Corallo. Dopo cinque stagioni con grandi numeri