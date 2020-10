Cor 21:47 «Tensione in ospedale, sicurezza a rischio» E´ la dura presa di posizione di Antonio Monni, Segretario Territoriale Cisl del Sassarese. «Incapacità e improvvisazione complessiva di tutto il sistema»







«Ad oggi la situazione è davvero preoccupante e i numeri non fanno ben sperare ad un dimensionamento del fenomeno, tant'è che al pronto soccorso l'area covid sarebbe "sold out", in altre parole ci sarebbero 7/8 persone in attesa del referto del tampone poiché presentano uno o più sintomi riconducibili al covid. Le unità operative più sensibili ed in difficoltà sono senza dubbio le Malattie infettive e la Pneumologia, rispettivamente con 40 posti letto più 4 PL bis (tot. 44), 20 Pl più 3 PL bis (tot.23). Ma la di là del sovraffollamento, la cosa più grave e che abbiamo denunciato più volte è la carenza di personale, che al di là del sovraffollamento delle degenze, è aggravata dai carichi di lavoro davvero proibitivi, anche a causa della tipologia di dispositivi di protezione che ciascun operatore è tenuto ad indossare. Riconvertire l'unità operativa di Clinica medica come covid, con tutta onestà ci sembra azzardato, anche perché, per citare una criticità, il personale non avrebbe alcuna formazione per la gestione di questa tipologia di pazienti. Potrei continuare con altrettanti esempi, uno fra tutti la difficilissima situazione dei pazienti fragili della Geriatria e Gastroenterologia, dove ci sono stati casi di positività al coronavirus che sono stati prontamente inviati nei reparti dedicati».



