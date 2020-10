Red 18:27 Arte e musica: successo per Alguer al Carrer Le prime due tappe hanno visto l´esibizione di Mauro Uselli accompagnato da Fabrizio Zara alla chitarra, ad agosto, mentre domenica, il flautista si è esibito con altri due straordinari musicisti: Riccardo Pinna al piano e Dario Pinna al violino







L’unicità e originalità di Alguer al Carrer si palesa dall’uso, come detto, di spazi dove emergono le bellezze della Riviera del corallo e in questo caso, come sarà anche più avanti, di “Casa Perella”. Tra Porta Terra e Via Roma, o meglio Carrer de la Merced, ovvero il principale storico accesso al centro catalano, ha visto diffondersi dai balconi della stupenda palazzina le ammalianti note derivanti dagli strumenti sapientemente suonati da Uselli e dai fratelli Pinna. Domenica, si è fatto un passo ancora più deciso verso l’essenza di Alghero. E ciò, grazie alla scelta artistica che ha visto protagonista le musiche del grande pianista e compositore catalano Federico Mompou, nato a Barcellona nel 1893 e morto nel 1987.



