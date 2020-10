video Cor 11:06 «Giù il muro poi il nulla, solo una presa in giro» Brutto scivolone per l´Amministrazione comunale di Alghero con i lavori per la Circonvallazione. «Dopo 4 mesi, si può affermare senza timore di smentita che si trattava solo di una presa in giro». Opposizioni all'attacco: subito spiegazioni



X Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Dem. ALGHERO - «Il 19 giugno 2020 l'Amministrazione ha organizzato la cerimonia inaugurale per celebrare l'inizio dei lavori della circonvallazione, ma oggi, dopo 4 mesi, si può affermare senza timore di smentita che si trattava solo di una presa in giro, visto che da allora non è stato fatto assolutamente nulla e che i lavori al momento non sono neppure iniziati». Brutto scivolone per l'Amministrazione comunale di Alghero, che dopo aver buttato giù un muro perimetrale col favore delle telecamere non ha dato corso all'intervento. La denuncia nelle parole dei consiglieri Pietro Sartore e Gabriella Espsosito è di tutti i gruppi di Centrosinistra in aula,Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e