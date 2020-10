Red 9:38 Alghero: Schianto in Viale Burruni Questa mattina, alle 8.30, ad Alghero, per cause non ancora chiarite, una Peugeot 207 Energie ha tamponato un pullman dell’Arst fermo. Il conducente dell’autovettura, ferito lievemente, è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’Ospedale Civile



ALGHERO – Questa mattina (giovedì), alle 8.30, per cause non ancora chiarite, una Peugeot 207 Energie ha tamponato un pullman dell’Arst, mentre percorreva Viale Burruni, ad Alghero. Stando alle prime informazioni, il mezzo pare fosse fermo e privo di segnalazioni. Il conducente dell’autovettura, ferito lievemente, è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’Ospedale Civile dal personale medico del 118. Sul posto anche la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso, e i Vigili del fuoco, che hanno bonificato la zona.



articolo in aggiornamento