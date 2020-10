Red 14:42 Concerti: I Dirotta su Cuba ad Alghero Domani sera, la band fiorentina simbolo del funky italiano si esibirà sul palco del Teatro Civico “Gavì Ballero”. Si recupera così la data prevista per il Sant Miquel festival di settembre, rinviata per maltempo







La band porterà sul palco, nel pieno rispetto delle norme sanitarie attualmente vigenti, tutto il meglio del suo repertorio, dagli Anni Novanta a oggi: “Gelosia”, “Liberi di-liberi da”, “Jesahel”, “Notti d’estate”, fino all’ultimo singolo “Thinking of you (Dove sei)”: annunciato in anteprima durante la finale del programma tv “All together now”, il brano celebra il 25esimo anniversario di “Dove sei”, con una collaborazione con il rapper americano Sonny King, arricchendo lo storico brano di nuove contaminazioni.



Questa la line up della band: Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso elettrico), Rossano Gentili (tastiere e piano), Maxx Furian (batteria), Andrea De Donato (tastiere), Daniele Vettori (chitarra elettrica) e Marco Caponi (fiati). E’ possibile prenotare inviando una e-mail all’indirizzo web scrivendo all’indirizzo e-mail bayouclub.info@gmail.com o telefonando ai numeri 328/8399504 o 339/1161674.



Nella foto (di Albrizio Iole): I Dirotta su Cuba Commenti ALGHERO - I Dirotta su Cuba, band fiorentina simbolo del funky italiano, si esibiranno domani, venerdì 23 ottobre, alle 20.30, al Teatro Civico “Gavì Ballero” di Alghero. L’occasione è il recupero della data inizialmente prevista per settembre, in occasione del Sant Miquel festival, rinviata per maltempo.La band porterà sul palco, nel pieno rispetto delle norme sanitarie attualmente vigenti, tutto il meglio del suo repertorio, dagli Anni Novanta a oggi: “Gelosia”, “Liberi di-liberi da”, “Jesahel”, “Notti d’estate”, fino all’ultimo singolo “Thinking of you (Dove sei)”: annunciato in anteprima durante la finale del programma tv “All together now”, il brano celebra il 25esimo anniversario di “Dove sei”, con una collaborazione con il rapper americano Sonny King, arricchendo lo storico brano di nuove contaminazioni.Questa la line up della band: Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso elettrico), Rossano Gentili (tastiere e piano), Maxx Furian (batteria), Andrea De Donato (tastiere), Daniele Vettori (chitarra elettrica) e Marco Caponi (fiati). E’ possibile prenotare inviando una e-mail all’indirizzo web scrivendo all’indirizzo e-mail bayouclub.info@gmail.com o telefonando ai numeri 328/8399504 o 339/1161674.Nella foto (di Albrizio Iole): I Dirotta su Cuba