Red 14:45 Senza mascherina, scappa: 18enne denunciato I Carabinieri della Stazione di Bono hanno deferito in stato di libertà per rifiuto di indicazioni della propria identità un giovane di Burgos perché, mentre si trovava in Piazza Dante, a Esporlatu, si era rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità, scappando a piedi per le vie del paese



BURGOS – I Carabinieri della Stazione di Bono hanno deferito in stato di libertà per rifiuto di indicazioni della propria identità un 18enne di Burgos perché, attorno alle 19 del 15 ottobre, mentre si trovava privo di mascherina in Piazza Dante, a Esporlatu, si era rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità, scappando a piedi per le vie del paese. Oltre alla denuncia, gli è stata elevata anche la sanzione amministrativa prevista.