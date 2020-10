A.B. 18:12 Basket: rinviati i campionati regionali Nel corso del Consiglio federale della Federazione italiana pallacanestro, a Roma, è stato deciso che i campionati regionali di ogni ordine e grado inizieranno domenica 29 novembre







La Federazione continuerà a monitorare l'evolversi della situazione sul territorio nazionale, per poter garantire il regolare svolgimento delle competizioni in condizioni di sicurezza per tutti i tesserati. Le società, nell’ambito della rispettiva autonomia e disponibilità, potranno continuare a svolgere le sedute di allenamento nel rispetto dei provvedimenti delle Autorità governative. Commenti ALGHERO - Si è tenuto a Roma, nel Salone d'onore Coni, al Foro Italico, il Consiglio federale della Federazione italiana pallacanestro, presieduto da Giovanni Petrucci. Tra i principali argomenti trattati, il rinvio inizio Campionati regionali di ogni ordine e grado, fissato ota per domenica 29 novembre.Il Consiglio federale, preso atto degli ultimi provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, sentiti i presidenti dei Comitati regionali Fip, ha disposto il rinvio dell’inizio di tutte le gare dei campionati a organizzazione territoriale, di ogni ordine.La Federazione continuerà a monitorare l'evolversi della situazione sul territorio nazionale, per poter garantire il regolare svolgimento delle competizioni in condizioni di sicurezza per tutti i tesserati. Le società, nell’ambito della rispettiva autonomia e disponibilità, potranno continuare a svolgere le sedute di allenamento nel rispetto dei provvedimenti delle Autorità governative.