Red 10:38 Investito mentre attraversa: muore a Elmas Un 60enne è deceduto ieri, attorno alle 21.30. Stando a una prima ricostruzione, l´uomo è stato investito mentre attraversava la Strada statale 130



ELMAS – Un 60enne è deceduto ieri (domenica), attorno alle 21.30. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo è stato investito mentre attraversava la Strada statale 130, a Elmas.



Quando il personale medico del 118 è arrivato sul posto, il 60enne era già deceduto. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale di Cagliari, che hanno effettuato i rilievi del caso. Tra le cause dell'incidente potrebbe esserci anche la scarsa visibilità in quel tratto di strada.



articolo in aggiornamento