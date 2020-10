Red 21:27 Rinviato il Premio Andrea Parodi L´omonima Fondazione ha annunciato che la 13esima edizione della manifestazione, in programma da giovedì 5 a sabato 7 novembre a Cagliari, è rimandata a data da destinarsi







La decisione è stata presa in conseguenza delle misure stabilite dal Governo con il Dpcm di ieri (domenica), che sospende «gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto». Le nuove date saranno annunciate appena possibile.



Il Premio, che si avvale della direzione artistica di Elena Ledda, è l’unico contest europeo riservato alla World music. I finalisti di questa edizione sono Alessio Arena, Ars Nova Napoli, Eleonora Bordonaro, Elena D`Ascenzo, Kalascima, Abramo Laye Senè & Gaalgui World Music Band, Maria Mazzotta, Danilo Ruggero, Stefania Secci Rosa e Bruno Chaveiro, Still Life. La manifestazione è nata per omaggiare un grande artista come Parodi, passato dal pop d'autore con i Tazenda a un percorso solistico di grande valore e di rielaborazione delle radici, grazie al quale è diventato un riferimento internazionale della World music.



