Red 9:19 Auto in fiamme sulla Alghero-Bosa Ieri attorno alle 18.30, per cause non ancora chiarite, una Bmw ha preso fuoco mentre si dirigeva verso Alghero, all´altezza del chilometro 14 della Strada provinciale 105



ALGHERO – Attimi di panico per il conducente di una Bmw che, ieri sera (lunedì), attorno alle 18.30, ha visto la sua autovettura prendere improvvisamente fuoco, per cause non ancora chiarite (potrebbe trattarsi di un problema elettrico), mentre stava percorrendo la Strada provinciale 105 che da Bosa porta ad Alghero. Il rogo si è sviluppato all'altezza del chilometro 14. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno domato le fiamme. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso.