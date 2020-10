Cor 12:40 Pais reagisce: testa alta e schiena dritta Il Presidente del Consiglio regionale sardo, l'algherese Michele Pais, rispedisce al mittente la richiesta di dimissioni arrivata qualche giorno fa dai consiglieri comunali algheresi



Nella foto: Michele Pais Commenti ALGHERO - Sulla gestione dell'emergenzaed il repentino utilizzo degli ospedali cittadini si consuma l'ultima, infuocata, polemica politica a distanza. I consiglieri comunali di minoranza ad Alghero chiedono le dimissioni del massimo rappresentante politico a Cagliari, il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais . Lui dopo un breve silenzio ribatte a testa alta e rispedisce le dure critiche al mittente.«Chi fa politica come me, sa di doverci mettere la faccia e di esporsi a critiche. Anche feroci. Ci sta. Non mi lamento, anzi, quando sono costruttive, condizionano necessariamente il mio operato. Di certo non saranno gli attacchi strumentali, mossi con l'unico obiettivo di abbattere, a tutti i costi, quello che per loro è un nemico, a farmi desistere dall'unico mio obiettivo di fare il bene della mia comunità, laddove loro hanno platealmente fallito. A testa alta e schiena dritta, per il bene dei sardi e degli algheresi» è il suo messaggio di sfida lanciato suiNella foto: Michele Pais