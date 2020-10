Cor 8:10 Dalla consulenza nessuna violenza La consulenza ginecologica non avrebbe riscontrato nessun segno di violenza sulla 25enne di Alghero. Intanto, dopo la prima denuncia formalizzata alla Compagnia dei Carabinieri, gli sviluppi delle indagini sono stati curati dagli agenti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza



Gup, Salvatore Marinaro. Intanto, dopo la prima denuncia formalizzata alla Compagnia dei Carabinieri di Alghero, gli sviluppi delle indagini affidate al sostituto procuratore Maria Paola Asara, sono stati curati dagli agenti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero diretto dalla dott.ssa Claudia Gallo. ALGHERO - «La consulenza ginecologica non avrebbe riscontrato nessun segno di violenza». Si aggiungono ulteriori e contrastanti elementi sul fatto emerso giovedì, relativo alla presunta violenza sessuale subita da una 25enne algherese, dopo essere stata drogata [LEGGI] . Questo, stando alle prime indiscrezioni processuali che sono filtrate in seguito alla prima udienza svoltasi in Tribunale davanti al, Salvatore Marinaro. Intanto, dopo la prima denuncia formalizzata alla Compagnia dei Carabinieri di Alghero, gli sviluppi delle indagini affidate al sostituto procuratore Maria Paola Asara, sono stati curati dagli agenti del locale Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero diretto dallaClaudia Gallo.