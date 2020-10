video Red 9:32 Tettoia in fiamme a Cagliari Attorno alle 21.45, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta per l´incendio di una tettoia in legno all´ultimo piano di una palazzina di Via Castelvì. Nessuna persona è rimasta coinvolta







Effettuati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. CAGLIARI – Attimi di panico a Cagliari, in Via Castelvì, ieri sera (venerdì), attorno alle 21.45, quando una tettoia in legno all'ultimo piano di una palazzina ha preso fuoco. Subito sul posto la squadra di pronto intervento "1A" dei Vigili del fuoco del locale Comando, che hanno operato con un'autopompa serbatoio (un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio) e il supporto di un'autoscala, mettendo subito all'opera due automezzi e sette operatori.Le fiamme sono state spente prontamente e l'area è stata messa in sicurezza. I Vigili del fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme alla struttura e agli appartamenti.Effettuati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.