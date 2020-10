Red 23:03 Alghero: più parcheggi per la Penitenziaria A darne notizia è il segretario regionale dell´Osapp Sardegna Roberto Melis che, con la collaborazione del delegato provinciale Osapp Fabio Nieddu, ha instaurato un dialogo costruttivo con l´assessore comunale alla Viabilità e traffico Emiliano Piras







ALGHERO – Sono aumentati i parcheggi riservati alla Polizia penitenziaria della struttura di Alghero. A darne notizia è il segretario regionale dell'Osapp Sardegna Roberto Melis che, con la collaborazione del delegato provinciale Osapp Fabio Nieddu, ha instaurato un dialogo costruttivo con l'assessore comunale alla Viabilità e traffico Emiliano Piras.

«Finalmente sono stati assegnati altri stalli (gli stessi si trovano lungo la Via Vittorio Emanuele e si aggiungono a quelli già presenti dinanzi alla Casa di reclusione algherese). Cogliamo l'occasione per ringraziare pubblicamente tutto il Consiglio comunale e soprattutto l'assessore Piras per la delibera, il quale ha preso a cuore la nostra richiesta scritta inviata alla sua attenzione in data 5 agosto. Si spera che questo sia solo un inizio di tante nuove iniziative tra Comune e Polizia penitenziaria».