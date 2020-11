Red 14:44 «Medici, sospendere le votazioni a Sassari» Il presidente dell´Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Sassari Nicola Addis ha presentato una richiesta di sollecito intervento da parte del Governo e della Regione autonoma della Sardegna perchè vengano sospese o rinviate, durante la fase acuta della pandemia da Covid-19 le votazioni per il rinnovo degli organi elettivi dell´Ordine in modalità “in presenza fisica”







«Questa è per me fonte di grande preoccupazione, soprattutto nel ruolo che ricopro di presidente di un Ente pubblico che si occupa soprattutto di tutela della salute. Esso coincide con un momento particolare qual è il rinnovo degli organi istituzionali dell’Ordine, previsto per legge nell’ultimo quadrimestre del 2020. Con i dati di agosto, che facevano presagire una recrudescenza della pandemia, avevo pensato fosse opportuno svolgere tali votazioni in modalità telematica. Purtroppo tale richiesta – prosegue Addis - per vari motivi, non è stata accolta, per cui sono stato costretto ad indire le votazioni con la solita modalità “in presenza fisica” che, per i tempi previsti dalla normativa, ricade nel periodo tra la fine di novembre e la seconda settimana di dicembre. Tale periodo, se la curva epidemica non dovesse rallentare, potrebbe coincidere proprio con la fase più acuta, addirittura (con la speranza che non accada) durante un nuovo lockdown».



