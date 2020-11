Antonio Burruni 9:21 Il Tc Alghero conquista Ozieri Una vittoria e due finali, questo il bottino dei portacolori del circolo algherese nella sesta edizione del Trofeo Città di Ozieri, torneo di Terza e Quarta categoria. Nel femminile, finale per Anastasia Ogno, mentre nel maschile, Alessandro Concu ha superato Nicolò Serra







Nel torneo femminile, finale per Anastasia Ogno (3.3), che ha ceduto la finale solo al match tie-break, 6-2 4-6 10-7, contro la 3.2 Carolina Cicu (Torres). Derby algherese nella finale maschile, con Alessandro Concu (3.1) che ha regolato 6-1 6-0 il compagno di circolo Nicolò Serra (3.3).



Nella foto: i tre portacolori del Tc Alghero Commenti ALGHERO - Prestazioni decisamente positive per i portacolori del Tc Alghero nella sesta edizione del Trofeo Città di Ozieri di tennis. Il torneo di Terza e Quarta categoria ha visto al via settantasette atleti nel tabellone maschile e ventidue in quello femminile.Nel torneo femminile, finale per Anastasia Ogno (3.3), che ha ceduto la finale solo al match tie-break, 6-2 4-6 10-7, contro la 3.2 Carolina Cicu (Torres). Derby algherese nella finale maschile, con Alessandro Concu (3.1) che ha regolato 6-1 6-0 il compagno di circolo Nicolò Serra (3.3).Nella foto: i tre portacolori del Tc Alghero